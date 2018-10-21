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Культура | Пензенские театры выступят на всероссийском фестивале в Ульяновске

21.10.2018|11:26
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Пензенские театральные коллективы готовятся выступить на IX Всероссийском фестивале «Александровский сад» в Ульяновске. Он начнется 31 октября и продлится неделю.

За это время на сцене театра-студии Enfant Terrible и областного Дворца творчества детей и молодежи будут показаны 12 постановок трупп из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Пензы и Заречного.

Пензенский областной театр «Кукольный дом», который в этом году в пятый раз стал лауреатом премии «Золотая маска», в день открытия фестиваля представит на суд зрителей спектакль «Медведь» по пьесе Антона Чехова.

Также в Ульяновске выступят театральная студия «Арлекин» из Заречного («Из жизни гимназисток. Парфетки и мовешки») и пензенский театр «Утро» под руководством Светланы Орешкиной («Корова»).

«Фестиваль посвящен памяти народного артиста России, лауреата Государственной премии РФ, почетного гражданина Ульяновской области Бориса Александрова и направлен на поддержку, стимулирование и развитие творческих инициатив в области театрального искусства», - сообщили в Министерстве культуры и туризма Пензенской области.

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