21.10.2018 | 11:26

Пензенские театральные коллективы готовятся выступить на IX Всероссийском фестивале «Александровский сад» в Ульяновске. Он начнется 31 октября и продлится неделю.

За это время на сцене театра-студии Enfant Terrible и областного Дворца творчества детей и молодежи будут показаны 12 постановок трупп из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Пензы и Заречного.

Пензенский областной театр «Кукольный дом», который в этом году в пятый раз стал лауреатом премии «Золотая маска», в день открытия фестиваля представит на суд зрителей спектакль «Медведь» по пьесе Антона Чехова.

Также в Ульяновске выступят театральная студия «Арлекин» из Заречного («Из жизни гимназисток. Парфетки и мовешки») и пензенский театр «Утро» под руководством Светланы Орешкиной («Корова»).

«Фестиваль посвящен памяти народного артиста России, лауреата Государственной премии РФ, почетного гражданина Ульяновской области Бориса Александрова и направлен на поддержку, стимулирование и развитие творческих инициатив в области театрального искусства», - сообщили в Министерстве культуры и туризма Пензенской области.