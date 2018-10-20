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Культура | В Пензе завершился X фестиваль-конкурс народного танца

20.10.2018|17:59
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На X фестиваль-конкурс народного танца «Танцуй, Поволжье» приехали 20 коллективов из Башкортостана, Чувашии, Мордовии, Алтайского края, Тюмени, Нижнего Новгорода и Смоленска. Организаторы убедились, что уровень подготовки юных артистов растет из года в год.

«Мы акцентируем на обращении руководителей к основам, к фольклорным традициям. Руководители прислушиваются и занимаются больше, то есть больше копаются в истоках и строят на них свои постановки. Это очень ценно, это главное, мы должны это сохранять», - отметила организатор фестиваля-конкурса Лариса Алексеева.

В зрительном зале находились не только родители выступающих ребят, но и пензенцы, которые пришли специально посмотреть на лучших из лучших.

«Очень нравится, у меня мурашки по телу! Я и сам на гармони маленько играю, так что с малых лет люблю это. Мама, бывало, народные песни пела, плясала», - рассказал один из ценителей жанра.

Коллектив из города Салавата «Белая река» приехал в полном составе - 32 юных артиста. Ребята подготовили башкирский танец.

Как в любом конкурсе, в этом тоже определили и победителей, и лауреатов.

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Гость|20.10.2018 19:59|

penzainform.ru писал(a):

На X фестиваль

Что зашифровано в букве На "Х".

Имя: Гость
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