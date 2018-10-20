Заслуженный артист России Евгений Дятлов изменил внешность, но не в дань моде, а по производственной необходимости.
«Съемки фильма «Ильинский рубеж» продолжаются, они будут идти до конца ноября, я там принимаю участие. И для съемок этого фильма попросили отрастить усы, потому что это полный метр, широкий экран, будет видно, если клееное, и, чтобы этого не было, мы решили отрастить свои», - рассказал артист.
В Пензу актер, певец, музыкант приехал, чтобы представить новую программу. Творческий вечер прошел в драматическом театре.
Выступил Дятлов вместе с музыкантами из «Академ-квартета», постоянно гастролирующего вместе с ним. Артист исполнил песни из кинофильмов, авторские произведения, пообщался со зрителями.
По окончании концерта заслуженный артист России сразу же уехал из Пензы. Его ждут на съемочной площадке фильма, ради роли в котором он и отрастил усы.
А я думал он на Отортене остался.