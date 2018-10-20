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Культура | В Пензе выступил заслуженный артист России Евгений Дятлов

20.10.2018|15:31
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Заслуженный артист России Евгений Дятлов изменил внешность, но не в дань моде, а по производственной необходимости.

«Съемки фильма «Ильинский рубеж» продолжаются, они будут идти до конца ноября, я там принимаю участие. И для съемок этого фильма попросили отрастить усы, потому что это полный метр, широкий экран, будет видно, если клееное, и, чтобы этого не было, мы решили отрастить свои», - рассказал артист.

В Пензу актер, певец, музыкант приехал, чтобы представить новую программу. Творческий вечер прошел в драматическом театре.

Выступил Дятлов вместе с музыкантами из «Академ-квартета», постоянно гастролирующего вместе с ним. Артист исполнил песни из кинофильмов, авторские произведения, пообщался со зрителями.

По окончании концерта заслуженный артист России сразу же уехал из Пензы. Его ждут на съемочной площадке фильма, ради роли в котором он и отрастил усы.

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Гость|20.10.2018 19:43|

А я думал он на Отортене остался.

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