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Культура | В пензенском драмтеатре состоялась премьера спектакля «Васса и другие»

18.10.2018|17:26
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Знали, на что идут те, кто решил побывать на премьере спектакля «Васса и другие». Это постановка по известному произведению Максима Горького «Васса Железнова».

«Горький - это классика, а классика в моде всегда. Глубокий писатель, очень интересный для восприятия, особенно если накладывать на современность. Васса - сложная женщина, очень сильная, и у нее судьба тяжелая», - отметили зрители.

Начало спектакля оказалось овеяно ореолом мрачности и загадочности. Сразу стало понятно: все кончится плохо.

На сцене вместе сыграли звезды пензенского драмтеатра и молодые актеры. Начало XX века, Россия. В роли Вассы Железновой - хозяйки пароходной компании, женщины властной и жестокой - выступила заслуженная артистка России Альбина Смелова.

Трагифарс поставил москвич Ансар Халилуллин. В зале его не было, он стоял за кулисами.

«В зале смотреть премьерные спектакли я не могу, мне очень тяжело. Я очень мнительный, мне кажется, что спектакль скучный, что зрители чешутся, смотрят невнимательно, поэтому я всегда пытаюсь где-нибудь уединиться», - рассказал режиссер.

Средства на спектакль выделены Министерством культуры России. Пензенский драмтеатр выиграл грант и поэтому смог позволить себе постановку к 150-летию Максима Горького.

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Гость|18.10.2018 19:02|

Неплохой спектакль. Зря народ мало ходит.

Гость|18.10.2018 19:07|

penzainform.ru писал(a):

очень интересный для восприятия, особенно если накладывать на современность. Васса - сложная женщина, очень сильная, и у нее судьба тяжелая», - отметили зрители.
так лопнул кадавр № 3 в виде бизнес-леди ЖЕЛЕЗновой? или тут плоскость тонкая и птичку жалко?

Гость|18.10.2018 19:19|

Гость писал(a):

так лопнул кадавр № 3
При чем тут "Понедельник"?

Гость|18.10.2018 19:31|

Гость писал(a):

Неплохой спектакль.
Реально очень сильная постановка!

Гость|18.10.2018 19:34|

Гость писал(a):

Зря народ мало ходит.
Это небось всякие випы не пришли, которых на премьере всегда пол-зала. Побоялись, что увидят их в театре после новостей о Керчи и поругают что пошли развлекаться.

Имя: Гость
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