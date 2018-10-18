18.10.2018 | 17:26

Знали, на что идут те, кто решил побывать на премьере спектакля «Васса и другие». Это постановка по известному произведению Максима Горького «Васса Железнова».

«Горький - это классика, а классика в моде всегда. Глубокий писатель, очень интересный для восприятия, особенно если накладывать на современность. Васса - сложная женщина, очень сильная, и у нее судьба тяжелая», - отметили зрители.

Начало спектакля оказалось овеяно ореолом мрачности и загадочности. Сразу стало понятно: все кончится плохо.

На сцене вместе сыграли звезды пензенского драмтеатра и молодые актеры. Начало XX века, Россия. В роли Вассы Железновой - хозяйки пароходной компании, женщины властной и жестокой - выступила заслуженная артистка России Альбина Смелова.

Трагифарс поставил москвич Ансар Халилуллин. В зале его не было, он стоял за кулисами.

«В зале смотреть премьерные спектакли я не могу, мне очень тяжело. Я очень мнительный, мне кажется, что спектакль скучный, что зрители чешутся, смотрят невнимательно, поэтому я всегда пытаюсь где-нибудь уединиться», - рассказал режиссер.

Средства на спектакль выделены Министерством культуры России. Пензенский драмтеатр выиграл грант и поэтому смог позволить себе постановку к 150-летию Максима Горького.