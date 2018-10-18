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Культура | В пензенской филармонии проходит конкурс юных музыкантов

18.10.2018|17:11
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Оба зала филармонии заняли школьники, играющие на фортепиано, гитаре и скрипке. Здесь проходит первый региональный конкурс юных музыкантов «Камертон».

В нем принимают участие сотни музыкантов со всей области. Задача «Камертона» - выявить самых талантливых и помогать их профессиональному развитию.

Амалия Ахметова уже становилась лучшей на международном фестивале. Но в таком красивом месте, как филармония, еще никогда не играла.

«Мне очень понравилось, зал большой, чуть-чуть страшно было еще», - рассказала пианистка.

Проходит первый этап конкурса, регион поделили на четыре зоны. В каждой определяют своих победителей.

«После первого тура будет задание на второй тур - творческое задание. То, что они уже сыграли, они должны облечь в творческую музыкальную театрализованную картинку и представить это как концертный номер», - сообщила заместитель директора ГАУК ПО «Пензаконцерт» Любовь Сычева.

В декабре в филармонии состоится гала-концерт, на котором горожане смогут услышать лучших юных музыкантов региона.

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