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Культура | На фестивале духовной музыки представят музыкальный спектакль

17.10.2018|19:06
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20-21 октября в Пензе пройдет I детский фестиваль духовной музыки «За нами небесная рать», посвященный 100-летию мученической кончины царской семьи и предваряющий празднование Дня памяти святителя Иннокентия, епископа Пензенского.

В мероприятии примут участие 10 коллективов, в том числе и Ушаковский хор мальчиков из Красногорска.

«Постараются донести, что духовная музыка в России живет и развивается, и покажут свои успехи», - отметил митрополит Пензенский и Нижнеломовский высокопреосвященнейший Серафим.

«Концерт - музыкальный спектакль делаем, там будет видеоряд, будут и стихи, и выдержки из писем, покажем некоторые события из жизни царской семьи. Мы поставили задачу еще и просветительскую», - сообщила руководитель детского хора Пензенской епархии Марина Никитина.

Открытие детского фестиваля духовной музыки состоится в субботу, 20 октября, в 14:00 в областной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова. Там же на следующий день пройдет гала-концерт участников и поэтический вечер протоиерея Андрея Логвинова - автора стихов о царской семье.

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Гость|17.10.2018 19:22|

Любимое занятие царя Николая 2 - это стрелять собак,кошек и ворон.

Гость|17.10.2018 19:33|

опять жрецов к детям подпустили?

Религия, как алкоголь - только с 18 лет.

Гость|17.10.2018 19:39|

Гость писал(a):

Руководство "Единой России" уехало молиться на Афон
ну там теперь истинный бог. а РПЦ - самопровозглашенная секта.

Гость|17.10.2018 19:54|

Воспевать живодёра!!!Странная секта.

Прости их Господи.

Гость|17.10.2018 19:57|

Если царь ради забавы уничтожал "братьев меньших",то как он может быть иконой для преклонения?

Гость|17.10.2018 20:34|

Траур же объявлен, какой фестиваль?

Следственный комитет квалифицировал произошедшее как теракт. По предварительным данным, подозреваемым является 22-летний студент четвертого курса. Он покончил с собой. О произошедшем доложили президенту России Владимиру Путину. Он поручил соответствующим ведомствам обеспечить перевозку раненых в медицинские центры страны.

В Керчи объявлен трехдневный траур.

Гость|17.10.2018 20:38|

Гость писал(a):

Если царь ради забавы уничтожал "братьев меньших",то как он может быть иконой для преклонения?
Хм...братьев соплеменников тоже не щадил кровавое воскресенье все еще в школах преподают.

Кровавое воскресенье – массовое шествие рабочих 9 января 1905 года к царю, чтобы вручить Грамоту с требованиями. Демонстрация была расстреляна, а ее зачинщик поп Гапон бежал из России.

Имя: Гость
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