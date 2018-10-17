20-21 октября в Пензе пройдет I детский фестиваль духовной музыки «За нами небесная рать», посвященный 100-летию мученической кончины царской семьи и предваряющий празднование Дня памяти святителя Иннокентия, епископа Пензенского.
В мероприятии примут участие 10 коллективов, в том числе и Ушаковский хор мальчиков из Красногорска.
«Постараются донести, что духовная музыка в России живет и развивается, и покажут свои успехи», - отметил митрополит Пензенский и Нижнеломовский высокопреосвященнейший Серафим.
«Концерт - музыкальный спектакль делаем, там будет видеоряд, будут и стихи, и выдержки из писем, покажем некоторые события из жизни царской семьи. Мы поставили задачу еще и просветительскую», - сообщила руководитель детского хора Пензенской епархии Марина Никитина.
Открытие детского фестиваля духовной музыки состоится в субботу, 20 октября, в 14:00 в областной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова. Там же на следующий день пройдет гала-концерт участников и поэтический вечер протоиерея Андрея Логвинова - автора стихов о царской семье.
Любимое занятие царя Николая 2 - это стрелять собак,кошек и ворон.