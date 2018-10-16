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Культура | В Пензе в Центре культуры и досуга открылся новый творческий сезон

16.10.2018|16:15
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«Мы дарим праздник круглый год» - так называется мероприятие, посвященное открытию нового, 84-го творческого сезона в Центре культуры и досуга. Учреждение работает как в будни, так и в выходные и в праздничные дни, за что посетители ему благодарны.

«Всегда интересно. Я на все концерты хожу, мне очень нравится», - поделилась женщина.

В настоящее время в центре работают 46 клубов и творческих коллективов - вокальных, хореографических, спортивных. В них занимаются свыше 700 детей и подростков.

Многие из них успешно выступают на различных всероссийских и международных конкурсах. Поэтому на культурной карте города это учреждение стоит на особом месте.

«Около 70 конкурсов и фестивалей в год проходят в городе Пензе, и большинство из них, конечно, не оставляет своим вниманием площадку Центра культуры и досуга», - отметила начальник Управления культуры г. Пензы Вера Фейгина.

Полную версию торжественного открытия нового творческого сезона в учреждении культуры можно будет увидеть в ближайшее время на 11-м канале.

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