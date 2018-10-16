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Культура | В киноконцертном зале «Пенза» выступил ансамбль донских казаков

16.10.2018|16:55
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На сцене киноконцертного зала «Пенза» выступил Государственный академический ордена Дружбы народов ансамбль песни и пляски донских казаков имени Анатолия Квасова. Публика всегда тепло приветствует этот коллектив, который уже много лет является визитной карточкой Юга России.

«Мы в вашем городе не впервые, приезжаем часто с гастролями. Привезли очень интересную программу, есть новые, свежие номера в постановках. Я думаю, что зрителю будет очень интересно», - рассказала артистка ансамбля донских казаков Дарья Ксыкина.

А молодому поколению это еще и полезно. По мнению участника коллектива Романа Романова, казаки - хороший пример для подражания.

«Я, честно, смотрю и чуть удивляюсь. В мое время, буквально 10 лет назад, хлопцы пободрее, порезвее были», - отметил артист.

Из Пензы ансамбль донских казаков в составе 80 человек отправился в Чебоксары. Этот город станет последней точкой в гастрольном туре артистов. Дома их ждут родные и близкие.

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Гость|16.10.2018 19:15|

Их ведь нужно прокормить 80 человек. Коня в кино только видели?

Имя: Гость
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