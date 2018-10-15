15.10.2018 | 18:58

Петь стихи непросто, признались участники VI Всероссийского фестиваля «Лермонтов и музыка», особенно если произведения принадлежат перу одного из величайших русских поэтов.

Однако конкурсанты справились с поставленной задачей, исполняя то, что, казалось бы, невозможно переложить на музыку.

В большом зале Пензенской областной филармонии подвели итоги вокального конкурса.

Лауреатом II степени жюри признало Татьяну Толстолужскую из Йошкар-Олы.

«Она очень сложная. Чтобы ее спеть, нужно немало времени - и прочувствовать, и прожить. С каждым месяцем, полугодием все по-другому смотрится. Смотришь в ноты и ищешь что-то новое», - поделилась Татьяна Толстолужская.

Девушка - ученица заслуженного артиста России Николая Васильева, который на фестивале был председателем жюри. Однако первое место профессор ГИТИСа присудил не своей подопечной, а солистам пензенской Губернаторской симфонической капеллы Роману Николаеву и Руслану Проскурякову.

«Звезды будущие! Конечно, им в дальнейшем надо продолжать учиться. Совершенствование вокала не имеет границ. Для них это первые шаги, но они очень хорошие», - отметил заслуженный артист России Николай Васильев.

Завершился фестиваль «Лермонтов и музыка - 2018» выступлением пензенских творческих коллективов.