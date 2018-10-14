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Культура | Творческие коллективы Монтажного открыли десятый сезон в «Маяковском»

14.10.2018|15:14
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Выступление творческих коллективов ДК «Маяковский», посвященное открытию юбилейного, 10-го сезона, объединило всех жителей поселка Монтажного. Пришли и стар и млад.

«Маяковский» - единственное в своем роде заведение на всю округу. Последние два года это филиал пензенского Центра культуры и досуга.

«Очень большое внимание мы уделяем этому структурному подразделению, потому что здесь живет несколько тысяч жителей и они тоже должны проводить свой культурный досуг. Также сюда ходят заниматься дети, здесь есть творческие коллективы. Очень хороший хоровой коллектив «Рощица». Его директор - творческая личность, играет в ансамбле под названием «Человеки», - отметил художественный руководитель Центра культуры и досуга Михаил Андреев.

Также в этот вечер зрителям предложили записаться в различные творческие студии. В «Маяковском» занятие по душе может найти любой желающий.

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