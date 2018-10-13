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Культура | В Пензе состоялся X живописный международный симпозиум

13.10.2018|16:47
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X юбилейный живописный международный симпозиум получился одним из самых немногочисленных - в нем приняли участие всего восемь человек из четырех стран.

Но, как признаются мастера, так даже лучше. За 25 дней творчества все успели не только познакомиться, но и по-настоящему подружиться, хотя при этом приходилось работать в ускоренном темпе. По условиям фестиваля, использовались только акриловые краски, а они, в отличие от масляных, сохнут быстро.

«Можно барабанить, можно трубить красками, цветом, а можно говорить тихо, можно на созерцании настаивать», - отметила заслуженный художник России Людмила Маневич.

Темой симпозиума стала энергия. В своем триптихе пензенская художница попробовала передать ее через образы всемирного тяготения к женщине. Это влечение она и считает одной из главных движущих сил человечества.

Киана Гхиае написала «Воспоминания о детстве», посвященные непростой ситуации в ее родном Иране.

«Это не грусть, а скорее эмоции. Иногда эти эмоции могут быть достаточно жесткими. Также я использовала символы для изображения самой себя и молчания - это вода и коробки», - пояснила художница.

«Хочу спасибо вам сказать за замечательную, уникальную арт-галерею, которую вы создали. И уникальность, наверное, заключается в том, что вы свободны в своем творчестве и не имеете никаких ограничений. Всех поздравляю с завершением 10-го симпозиума, надеюсь, будут 11-й, 12-й, 20-й и так далее», - подчеркнул заместитель председатель правительства Пензенской области Олег Ягов.

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