13.10.2018 | 17:26

Пензу своими посещениями Татьяна Буланова не баловала, поэтому многим поклонникам певицы было любопытно посмотреть на нее сейчас.

«Хотя многие воспринимают ее как прошлую плаксивую певицу с песнями более трогательными, последнее творчество ее - позитивные, веселые, жизнерадостные песни. Конечно, в первую очередь интересует именно этот ее репертуар», - заметила поклонница.

«Это определенные воспоминания молодости», - поделилась женщина.

В Пензу Татьяна Буланова прибыла вместе с начинающей певицей Катей Ростовцевой. Именно с ее почти часового выступления начался концерт.

Обеих дам объединяет то, что они из Петербурга и предпочитают исполнять песни с несложными мелодиями и текстами, чаще всего о женской доле. Принимали Татьяну Буланову гораздо теплее, чем ее коллегу.

Певице цветы достались после первой же композиции. Некоторые горожане не смогли усидеть на месте.

Татьяна Буланова призналась, что давно так много не гастролировала. Пенза оказалась девятым городом в ее турне, а впереди - еще концерты.