Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|13 окт 2018|19:55
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+9oC
+11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+7oC
+11oC
Завтра | Облачно |
  76.50  |  $  65.98

Культура | Татьяна Буланова посетила Пензу с концертом

13.10.2018|17:26
Печать

Пензу своими посещениями Татьяна Буланова не баловала, поэтому многим поклонникам певицы было любопытно посмотреть на нее сейчас.

«Хотя многие воспринимают ее как прошлую плаксивую певицу с песнями более трогательными, последнее творчество ее - позитивные, веселые, жизнерадостные песни. Конечно, в первую очередь интересует именно этот ее репертуар», - заметила поклонница.

«Это определенные воспоминания молодости», - поделилась женщина.

В Пензу Татьяна Буланова прибыла вместе с начинающей певицей Катей Ростовцевой. Именно с ее почти часового выступления начался концерт.

Обеих дам объединяет то, что они из Петербурга и предпочитают исполнять песни с несложными мелодиями и текстами, чаще всего о женской доле. Принимали Татьяну Буланову гораздо теплее, чем ее коллегу.

Певице цветы достались после первой же композиции. Некоторые горожане не смогли усидеть на месте.

Татьяна Буланова призналась, что давно так много не гастролировала. Пенза оказалась девятым городом в ее турне, а впереди - еще концерты.

0
0
0
0
 
Гость|13.10.2018 18:33|

Порыдаем приезжай скорее. Её надо в слезах на герб губернии или города.

Гость|13.10.2018 18:47|

У неё язычок подрезан .

Гость|13.10.2018 19:26|

Она вроде померла? Всё плакала.плакала.

Гость|13.10.2018 19:29|

Как я её любила слушать.Ностальжи ,моя молодость,первая любовь и разочарования.Таня молодец!

Гость|13.10.2018 19:49|

Она живёт с футболистом или разбежались?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 