13.10.2018 | 18:11

В областной филармонии открылся VI Всероссийский фестиваль «Лермонтов и музыка».

Участники вокального конкурса со всей страны исполнят произведения на стихи великого русского поэта. Оценивать уровень их мастерства будет представительное жюри под председательством заслуженного артиста России Николая Васильева.

В рамках фестиваля бывший солист Большого театра, а ныне профессор ГИТИСа провел открытый урок.

«Я в свое время учился у хороших педагогов - это Владислав Иванович Пьявко, Ирина Константиновна Архипова. Стажировка в Италии у меня была, поэтому у меня есть много всяких наработок», - отметил Николай Васильев.

Николай Иванович поспешил поделиться ими со своими пензенскими коллегами.

Солист Губернаторской симфонической капеллы Роман Николаев не побоялся предстать перед маэстро. В его адрес прозвучало несколько критических замечаний. В частности, певец, стоя на сцене, ориентируется на внешний звук, а нужно научиться доверять своим внутренним ощущениям, поскольку акустика большого зала не всегда адекватно реагирует на подачу голосом.

14 октября в большом зале филармонии пройдет гала-концерт фестиваля «Лермонтов и музыка», где прозвучат лучшие номера в исполнении участников конкурса.