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Культура | В областной филармонии представили моноспектакль памяти М. Магомаева

12.10.2018|17:56
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Вспомнить о легенде советской эстрады пензенской публике помог Альберт Жалилов. Молодой баритон из Москвы, участник различных шоу на центральных телеканалах представил в областной филармонии моноспектакль «Сердце на снегу», посвященный творчеству Муслима Магомаева.

«Это человек, который с детства занимался музыкой. Случайно на самом деле так получилось, что он вдруг спел - и все поняли: у него же есть голос! Он шаг за шагом шел к своей популярности, известности, работал над собой, несмотря ни на что. Этому, без сомнения, можно и нужно учиться», - рассказал певец.

О начале тернистого пути на музыкальный Олимп, о забавном и трагичном в жизни Магомаева рассказал Альберт Жалилов и, конечно, исполнил хиты, спетые звездой советской эстрады. На рояле аккомпанировал заслуженный артист России концертмейстер Александр Каган.

«Это такой хороший спектакль, я очень благодарен за то, что его хотят, его любят», - отметил он.

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