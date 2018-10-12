12.10.2018 | 16:50

Раз в месяц, по средам, Лермонтовский зал главного книгохранилища области превращается в концертную площадку. Проект под названием «Филармония в библиотеке» действует уже не первый год.

«Как только мы переехали в это большое здание, естественно, надо было как-то использовать эти площади, и большое количество людей очень хотело приходить на различные мероприятия, в частности, музыкальные», - рассказала главный библиотекарь областной библиотеки Мария Федотова.

На концерты съезжаются ценители музыки с разных концов города. Например, Елена Полютова добиралась в Лермонтовку с Западной Поляны.

«Нравится сама атмосфера, во-первых. Во-вторых, программа всегда нравится. Ну а где еще послушать музыку, как не здесь», - отметила она.

Со сцены звучали классические произведения в исполнении преподавателей Пензенского колледжа искусств.

На ноябрь в библиотеке запланирован концерт, посвященный известному писателю и музыкальному критику Ивану Тургеневу.