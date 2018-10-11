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Культура | В пензенском драмтеатре готовят спектакль по пьесе Максима Горького

11.10.2018|17:08
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Пензенский драмтеатр готовится рассказать историю бизнес-леди начала XX века - хозяйки пароходной компании. Идут заключительные репетиции спектакля по пьесе Максима Горького «Васса Железнова». В главной роли - заслуженная артистка России Альбина Смелова.

В Пензе спектакль выйдет под названием «Васса и другие». Это предложение режиссера из столицы Ансара Халилуллина.

«Мы решили, поскольку прошло много времени со дня написания пьесы, переставить акценты. Для меня теперь важнее трагическая судьба Вассы Железновой. Она в центре этой истории, она -единственный человек, который тянет свое дело. Все остальные, в основном, чего-то от нее хотят, чего-то от нее требуют», - рассказал он.

Произведение М. Горького для постановки выбрали неслучайно - подгадали к 150-летию писателя.

Театр получил грант Министерства культуры страны. Художественный руководитель Сергей Казаков надеется, что пензенцы оценят трагифарс, хотя в начале 2000-х попытка познакомить горожан с творчеством Максима Горького закончилась провалом: спектакль «На дне» выдержал всего пять показов. Но Казаков считает: «Васса» - совсем другая история.

«Если проследить на сегодняшний день, сколько театров взяли это произведение в постановку, то вы удивитесь - огромное количество. И не потому, что юбилей Горького, а потому, что пьеса очень актуальна. Такое ощущение, будто она написана вчера», - отметил художественный руководитель театра.

Премьера спектакля намечена на 17 октября.

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