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Культура | Пензенский музыкант завоевал Гран-при международного конкурса в Китае

11.10.2018|19:03
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Французский вальс в исполнении русского мальчика покорил китайское жюри Пекинского международного конкурса исполнителей на клавишном аккордеоне. В Поднебесной ученик 4-го класса детской музыкальной школы № 5 города Пензы Илья Захаров завоевал Гран-при.

«Первыми у меня шли «Ожившие игрушки», вторым - блок Чайковского: «Полька», «Старинная французская песенка» и «Новая кукла», и третьим, чтобы поставить вишенку на тортике, сыграл вальс «Под небом Парижа» в обработке Дмитриева и Миневского», - рассказал юный талант.

Конкуренцию пензенскому музыканту составили 59 конкурсантов со всего мира. Илья выступал под номером 37. По словам учителя, его подопечный долго шел к этой победе.

«Задатки были у ребенка, но это надо было развивать постепенно, участвуя в различных конкурсах. Сначала - Интернет, потом - местные городские конкурсы, постепенно стали в другие города выезжать. Так он вырос на этих конкурсах, это дает большой стимул. Сейчас уже в первый раз выехали за границу, я считаю, удачно», - отметил преподаватель по классу «Баян, аккордеон» детской музыкальной школы № 5 Павел Тезиков.

После окончания школы Илья планирует пойти в Пензенское музыкальное училище, а потом поступить в Саратовскую государственную консерваторию и стать ее профессором.

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