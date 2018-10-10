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Культура | В пензенской филармонии выступила американская артистка Finnli

10.10.2018|18:43
Печать

Finnli - американская артистка, приехавшая в Россию впервые, спела на большой сцене пензенской филармонии.

В программе иностранки были песни собственного сочинения, а также произведения Stevie Wonder, Beyonce и других западных звезд. Выступала темнокожая дива вместе с пензенским ансамблем «Экспресс-бэнд».

«Это музыка, редко нами исполняемая, - не джазовая музыка, а, скажем так, мировая популярная музыка. Попса, другими словами», - пояснил руководитель ансамбля «Экспресс-бэнд» Юрий Белоногов.

«Мой отец играл на фортепиано, я считаю, что не я выбрала пение, а пение выбрало меня. С раннего детства мне приходилось петь в церкви, и отец считал, что у меня отлично получается. Так я и связала жизнь с творчеством, а по профессии я вообще-то инженер», - рассказала певица.

Finnli - это не сценический псевдоним американки, а ее настоящая фамилия. Имя певицы - Нэтта.

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Гость|10.10.2018 19:05|

Дома никому не нужна,а здесь либерасты придут.

Гость|10.10.2018 19:06|

Гость писал(a):

Дома никому не нужна,а здесь либерасты придут.
за путина?

Нахал (гость)|10.10.2018 19:28|

Классная женщина , какой большой рот , губы , белоснежные зубы ... Я б ей вдул .

Имя: Гость
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