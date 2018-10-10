Finnli - американская артистка, приехавшая в Россию впервые, спела на большой сцене пензенской филармонии.
В программе иностранки были песни собственного сочинения, а также произведения Stevie Wonder, Beyonce и других западных звезд. Выступала темнокожая дива вместе с пензенским ансамблем «Экспресс-бэнд».
«Это музыка, редко нами исполняемая, - не джазовая музыка, а, скажем так, мировая популярная музыка. Попса, другими словами», - пояснил руководитель ансамбля «Экспресс-бэнд» Юрий Белоногов.
«Мой отец играл на фортепиано, я считаю, что не я выбрала пение, а пение выбрало меня. С раннего детства мне приходилось петь в церкви, и отец считал, что у меня отлично получается. Так я и связала жизнь с творчеством, а по профессии я вообще-то инженер», - рассказала певица.
Finnli - это не сценический псевдоним американки, а ее настоящая фамилия. Имя певицы - Нэтта.
Дома никому не нужна,а здесь либерасты придут.