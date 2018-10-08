08.10.2018 | 19:49

В пензенском музее народного творчества открылась выставка в память о мастере абашевской игрушки Евгении Соловьеве.

В этом году ему исполнилось бы 70 лет. Со своей супругой он познакомился в Пензенском художественном училище в 60-х годах прошлого века. С тех пор у пары образовался творческий тандем.

«В 1988 году нам дали звание народного мастера по промыслу вот этому. Работы делали где-то по 500 штук свистулек в месяц, сдавали на склад, они шли и за рубеж как подарки, и в Москву, и везде», - поделилась вдова Евгения Соловьева Татьяна Соловьева.

Супружеский творческий союз не давал покоя обоим. Лепить из глины баранов и оленей - дело хитрое и бессонное.

«Работа для души. То есть ему 70 лет бы было, он ни разу не подумал: я на пенсии, дома останусь. Такого не было. Он встает и в выходные может уходить, как все творческие люди, я считаю», - добавила Татьяна Соловьева.

В музее народного творчества выставка глиняных работ Евгения Соловьева, его учителей и учеников действует постоянно.