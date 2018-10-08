08.10.2018 | 14:59

В Колышлейском районе выступит всемирно известная скрипачка Алла Арановская. Она приедет в Пензенскую область, чтобы поддержать единственный в России храм во имя святой мученицы Аллы Готской в селе Старая Потловка.

Вместе с ней Сурский край посетят музыканты из Санкт-Петербурга - пианист Юрий Полосьмаков и виолончелист Игорь Ботвин.

«В поддержку возрождаемого храма пройдут два камерных концерта под названием «Во имя святой Аллы»: во вторник, 9 октября, в 17:00 в Колышлейском районном Доме культуры и в среду, 10 октября, в 15:00 в Потловском сельском Доме культуры. Музыканты исполнят произведения русских и зарубежных композиторов», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в некоммерческом партнерстве «Спасское дело».

Вход на оба концерта будет свободным. Зрители смогут внести свой вклад в возрождение храма с помощью пожертвований.

Церковь Святой Аллы, единственную в стране, названную этим именем, в Старой Потловке построили местные помещики Рихтеры в 1901 году после смерти пятилетней дочери Аллы. Рядом с алтарем перезахоронили останки малышки. В советское время в храме была пекарня, здание постепенно разрушилось. В 2014 году началась его реставрация. Однако в ночь с 28 на 29 августа 2015 года огонь уничтожил здание.

Представители Центра оперного пения Галины Вишневской, а также знаменитые оперные певцы и артисты балета обратились к губернатору Ивану Белозерцеву с просьбой поддержать восстановление уникальной усадьбы и храма Святой Аллы. На работы по реконструкции святыни регулярно прибывают волонтеры, за реставрацию выступают известные артисты.