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Культура | Известная скрипачка поддержит восстановление храма Святой Аллы

08.10.2018|14:59
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В Колышлейском районе выступит всемирно известная скрипачка Алла Арановская. Она приедет в Пензенскую область, чтобы поддержать единственный в России храм во имя святой мученицы Аллы Готской в селе Старая Потловка.

Вместе с ней Сурский край посетят музыканты из Санкт-Петербурга - пианист Юрий Полосьмаков и виолончелист Игорь Ботвин.

«В поддержку возрождаемого храма пройдут два камерных концерта под названием «Во имя святой Аллы»: во вторник, 9 октября, в 17:00 в Колышлейском районном Доме культуры и в среду, 10 октября, в 15:00 в Потловском сельском Доме культуры. Музыканты исполнят произведения русских и зарубежных композиторов», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в некоммерческом партнерстве «Спасское дело».

Вход на оба концерта будет свободным. Зрители смогут внести свой вклад в возрождение храма с помощью пожертвований.

Церковь Святой Аллы, единственную в стране, названную этим именем, в Старой Потловке построили местные помещики Рихтеры в 1901 году после смерти пятилетней дочери Аллы. Рядом с алтарем перезахоронили останки малышки. В советское время в храме была пекарня, здание постепенно разрушилось. В 2014 году началась его реставрация. Однако в ночь с 28 на 29 августа 2015 года огонь уничтожил здание.

Представители Центра оперного пения Галины Вишневской, а также знаменитые оперные певцы и артисты балета обратились к губернатору Ивану Белозерцеву с просьбой поддержать восстановление уникальной усадьбы и храма Святой Аллы. На работы по реконструкции святыни регулярно прибывают волонтеры, за реставрацию выступают известные артисты.

Источник — фото Pixabay.com
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Гость|08.10.2018 15:32|

С какого беса поддерживать строительство на государственные средства. А сжечь могли специально,что бы клянчить бюджетные деньги.

Гость|08.10.2018 15:41|

Гость писал(a):

|08.10.2018 15:32|

С какого беса поддерживать строительство на государственные средства.

Финансирование из госбюджета и бюджета области - ПРЕСТУПЛЕНИЕ.

Гость|08.10.2018 15:49|

Для кого в "сельпе" играть на скрипочке? Если только поповскую Мурку.

Гость|08.10.2018 15:58|

Гость писал(a):

Для кого в "сельпе" играть на скрипочке?
Ростропович играл же. В составе агитбригады. Уже будучи видным музыкантом.

Гость|08.10.2018 16:10|

Гость писал(a):

08.10.2018 15:49|

Для кого в "сельпе" играть на скрипочке? Если только поповскую Мурку.

Попы сами по пьянке Мурку сбацают.

Гость|08.10.2018 16:18|

Поповская Мурка стала нарицательной.

Имя: Гость
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