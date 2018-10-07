07.10.2018 | 13:23

Фольклорный ансамбль «Крупинка» детской школы искусств «Лира» возвратился из Санкт-Петербурга. Там проходил VIII суперфинал проекта «Салют талантов», на котором коллектив стал лауреатом I степени. Еще одно первое место завоевала солистка Маргарита Холуева.

«Конкуренция была очень сильная, ребята все очень сильные. Они также попали в суперфинал по отбору в других конкурсах», - сообщила руководитель детского фольклорного ансамбля «Крупинка» Наиля Казакова.

Участниками конкурса стали более 600 ребят из России, Узбекистана, Казахстана, Эстонии и других стран ближнего зарубежья. Пензенских вокалистов это нисколько не смутило. Блеснуть своими талантами они готовы везде - говорят, в Северной столице пели даже в метро. А вернувшись домой, были не против исполнить любимую песню на вокзале.

«Все рассказывали глазами, показывали руками и делали такой вид, как будто зима уже позади и наступила Масленица», - пояснила солистка ансамбля Мария Тюрина.

После дальней дороги солисты «Крупинки» отправились отдыхать, а затем продолжат совершенствовать свое вокальное мастерство.