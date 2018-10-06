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Культура | В Пензе выступила кавер-группа «Волга-Волга»

06.10.2018|18:06
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Группа «Волга-Волга» из Казани почти до неузнаваемости переделывает попсовые хиты прошлых лет, сохраняя при этом оригинальность первоисточника и очарование старых композиций.

«Мы были у истоков зарождения кавер-культуры в России, хотя на тот момент играли авторские песни. Единственное, мы всегда стояли и ратовали за то, что каверы должны быть интересными, то есть это не должно быть тупое переигрывание оригинальных композиций один в один», - рассказал руководитель группы Антон Салакаев.

Кроме кавер-версий хитов, в репертуаре ансамбля много авторских песен.

«Этим концертом здесь, в Пензе, стартует наш тур (октябрь, ноябрь, декабрь), который мы будем проводить под названием #нам21 либо #можновсе: 21 год - максимальное совершеннолетие, можно все», - добавил Антон Салакаев.

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Гость|06.10.2018 19:06|

Для пивнушки пойдёт.

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