06.10.2018 | 18:06

Группа «Волга-Волга» из Казани почти до неузнаваемости переделывает попсовые хиты прошлых лет, сохраняя при этом оригинальность первоисточника и очарование старых композиций.

«Мы были у истоков зарождения кавер-культуры в России, хотя на тот момент играли авторские песни. Единственное, мы всегда стояли и ратовали за то, что каверы должны быть интересными, то есть это не должно быть тупое переигрывание оригинальных композиций один в один», - рассказал руководитель группы Антон Салакаев.

Кроме кавер-версий хитов, в репертуаре ансамбля много авторских песен.

«Этим концертом здесь, в Пензе, стартует наш тур (октябрь, ноябрь, декабрь), который мы будем проводить под названием #нам21 либо #можновсе: 21 год - максимальное совершеннолетие, можно все», - добавил Антон Салакаев.