05.10.2018 | 18:36

В одном из залов музея народного творчества разместили настоящий иконостас. Десятки работ на религиозную тему, представленных в экспозиции, изготовил талантливый резчик по дереву Дмитрий Левцов. Открывшаяся выставка приурочена к его 55-летию.

Мастер признался, что этот вид искусства ему пришлось постичь в тяжелые 90-е. После развала страны мужчина зарабатывал на жизнь, вырезая из дерева сувениры и отправляя их в Москву.

«На Арбате в то время они хорошо шли - с символикой СССР, с сердечками, со звездочками. Иностранцы такое хорошо брали в то время», - рассказал резчик.

Свою первую картину с изображением лика святого прежде, чем выставить на продажу, Дмитрий Геннадьевич показал владыке Серафиму.

«Он благословил меня на это дело в 97-м году. После этого я по скульптуре резной начал изучать материалы и с той поры в основном занялся резной иконой», - добавил мастер.

Поздравить с открытием очередной выставки пензенского умельца пришли его родные, друзья и коллеги. Известная в городе мастерица Марина Теплицкая приготовила для юбиляра музыкальный подарок.

Полюбоваться иконами в музее народного творчества можно будет в течение месяца.