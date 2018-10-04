04.10.2018 | 10:10

В субботу, 6 октября, в 17:00 в Центре культуры и досуга городские библиотеки стартует новый литературный проект «Кабинет читателя», который будет сопровождать цикл творческих вечеров пензенских авторов.

В экспозиции представят книги местных прозаиков и поэтов. Гости познакомятся с произведениями Бориса Шигина, Николая Куленко, Геннадия Горланова, Лидии Терехиной и многих других авторов.

Отдельное внимание будет уделено творчеству молодежи, а также детских писателей.

«В этот день будет презентован диск «Поэтическая губерния» с лучшими произведениями пензенских сочинителей в исполнении артистов театра «Голос поэта». Кроме того, будет действовать небольшая фотозона», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.