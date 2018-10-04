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Культура | В Пензе стартует новый культурный проект «Кабинет читателя»

04.10.2018|10:10
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В субботу, 6 октября, в 17:00 в Центре культуры и досуга городские библиотеки стартует новый литературный проект «Кабинет читателя», который будет сопровождать цикл творческих вечеров пензенских авторов.

В экспозиции представят книги местных прозаиков и поэтов. Гости познакомятся с произведениями Бориса Шигина, Николая Куленко, Геннадия Горланова, Лидии Терехиной и многих других авторов.

Отдельное внимание будет уделено творчеству молодежи, а также детских писателей.

«В этот день будет презентован диск «Поэтическая губерния» с лучшими произведениями пензенских сочинителей в исполнении артистов театра «Голос поэта». Кроме того, будет действовать небольшая фотозона», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

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Гость|04.10.2018 10:53|

penzainform.ru писал(a):

Кроме того, будет действовать небольшая фотозона
Какая зона?

Имя: Гость
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