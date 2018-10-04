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Культура | Телемост свел пензенцев и жителей страны с Татьяной Устиновой

04.10.2018|15:38
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Пензенцы пообщались со знаменитой писательницей Татьяной Устиновой. Автор множества детективов находилась за сотни километров от города - в столичной библиотеке. Поговорить с Устиновой смогли россияне из разных городов - их объединил телемост.

«Мой первый роман вышел 30 декабря 1999 года, написала я с тех пор 42 книжки», - рассказала писательница Татьяна Устинова.

Пензенцы задавать вопросы писательнице не спешили. На телемост пришли в основном работники библиотеки - люди изысканных пристрастий в чтении.

В 2011 году пензенцы видели Устинову вживую, а не на экране. Писательница приезжала в Пензу на гуманитарный форум «Провинция». В этот раз участники телемоста заметили, что за прошедшие годы автор детективов похудела. Но интересовались у Татьяны Витальевны все же другим.

«Сколько известно, вы в своих книгах используете прототипы реальных людей. Было ли такое, что вам кто-то так сильно насолил, что вы безжалостно убивали его в своей книге?» - поинтересовалась участница телемоста.

«Это неинтересно, интереснее выставить дураком. Дураком выставляла часто», - ответила Татьяна Устинова.

За лучшие вопросы участникам телемоста были обещаны книги Устиновой с ее автографом.

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