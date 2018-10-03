03.10.2018 | 17:33

1956-й - год основания «Москвы» на пересечении улиц Пушкина и Володарского. С того времени в здании находился кинотеатр, носящий имя Первопрестольной. В начале 90-х годов прошлого века он прекратил работу. Вместо него появились рок-клуб, кафе-бар, бильярдная.

Около 20 лет назад «Москву» закрыли совсем, а теперь приняли решение передать помещение краеведческому музею. В этом филиале разместят экспозиции уходящей эпохи, причем будут они интерактивными - так устроены все современные хранилища истории.

«Чтобы человек именно погружался в ту эпоху, чтобы он представлял, как люди жили, чем они занимались, какие у них были интересы, какие у них были цели. Есть такое понятие в музейном деле - эффект присутствия», - пояснил директор Пензенского государственного краеведческого музея Владимир Зименков.

Кроме интерактивных экранов, на которых будут демонстрироваться материалы об эпохе с 50-х годов прошлого века по сегодняшний день, в здании разместят традиционные экспозиции с предметами быта людей, живших в советское время.

«Один из залов будет использоваться для проведения массовых мероприятий, будут показывать и фильмы советской эпохи, которые молодежь в большинстве своем не видела, интересные фильмы», - добавил Владимир Зименков.

Ремонт и восстановление помещений бывшего кинотеатра «Москва» планируется начать уже в следующем году.