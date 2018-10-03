03.10.2018 | 10:30

На фонтанной площади Спутника прошел гала-концерт фестиваля «Сурская гармонь», на котором собрались десятки артистов со всей области.

Задорные частушки и залихватски удалые песни, от которых хотелось пуститься в пляс, сменялись нежными, лиричными мелодиями, наполнявшими душу зрителей светлой грустью. Звуки гармони никого не оставили равнодушным. Зрители пели и плясали вместе с артистами, просили выступить на бис и поддерживали музыкантов громкими аплодисментами.

Специальным гостем праздника стал заслуженный артист РФ, обладатель звания «Бриллиантовый баян России» Валерий Семин. Он подарил собравшимся не только удивительно красивые народные песни, но и бодрое, солнечное настроение.

«Я желаю всем жителям Города Спутника здоровья, счастья, чтобы в ваших душах всегда звучали песни. Когда у человека душа поет, все будет хорошо! Не унывайте!» - произнес Валерий Семин.

Осень все увереннее вступает в свои права, но жителям Спутника серые будни нестрашны: у них есть яркие дома, уютные дворы и веселые праздники.

«Вот говорят: «Франция, Франция!» Я был в Лионе, Гренобле, но здесь мне нравится намного больше!» - признался гармонист Николай Архипкин.