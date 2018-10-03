Пензенское информационное агентство|18+|Среда|3 окт 2018|11:30
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+7oC
+14oC
Завтра | Облачно |
  75.23  |  $  65.22

Культура | В Спутнике прошел гала-концерт фестиваля «Сурская гармонь»

03.10.2018|10:30
Печать

На фонтанной площади Спутника прошел гала-концерт фестиваля «Сурская гармонь», на котором собрались десятки артистов со всей области.

Задорные частушки и залихватски удалые песни, от которых хотелось пуститься в пляс, сменялись нежными, лиричными мелодиями, наполнявшими душу зрителей светлой грустью. Звуки гармони никого не оставили равнодушным. Зрители пели и плясали вместе с артистами, просили выступить на бис и поддерживали музыкантов громкими аплодисментами.

Специальным гостем праздника стал заслуженный артист РФ, обладатель звания «Бриллиантовый баян России» Валерий Семин. Он подарил собравшимся не только удивительно красивые народные песни, но и бодрое, солнечное настроение.

«Я желаю всем жителям Города Спутника здоровья, счастья, чтобы в ваших душах всегда звучали песни. Когда у человека душа поет, все будет хорошо! Не унывайте!» - произнес Валерий Семин.

Осень все увереннее вступает в свои права, но жителям Спутника серые будни нестрашны: у них есть яркие дома, уютные дворы и веселые праздники.

«Вот говорят: «Франция, Франция!» Я был в Лионе, Гренобле, но здесь мне нравится намного больше!» - признался гармонист Николай Архипкин.

0
0
0
0
 

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 