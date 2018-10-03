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Культура | В Пензе прошел III фестиваль самодеятельного творчества ветеранов

03.10.2018|15:37
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В Центре хоровой и вокальной культуры прошел гала-концерт III фестиваля самодеятельного творчества ветеранов «Мои года - мое богатство», на котором выступили коллективы из разных районов области.

«Песни о родном крае, о городе, об области, тематика и патриотическая, и 100 лет со дня рождения комсомола - мы все оттуда», - отметила член жюри фестиваля Галина Устинова.

Александр Миряев на фестивале выступил представителем города Заречного. Пенсионер руководит там клубом «Играй, гармонь».

«Я считаю, что нужно показать себя: на что мы способны вообще, как мы умеем петь, как мы играем, как мы веселим народ», - рассказал он.

В трехчасовом гала-концерте приняли участие 24 самодеятельных коллектива.

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