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Культура | Пензенский «Кукольный дом» отметили на международном фестивале

03.10.2018|18:39
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Пензенская версия «Морозко» сумела растопить сердца членов жюри международного фестиваля «Белгородская забава». Спектакль областного театра «Кукольный дом» под названием «Зимняя сказка» был отмечен в двух главных номинациях - «Лучшая работа художника» и «Лучшая режиссерская работа».

Для участия в конкурсе эту постановку Владимир Бирюков выбрал не случайно.

«Для нас была важная задача, чтобы здесь у нас остались другие спектакли, чтобы театр не останавливал свою работу, а «Зимняя сказка» по количеству занятых артистов совсем небольшая», - пояснил художественный руководитель театра «Кукольный дом» Владимир Бирюков.

В спектакле задействовано всего три человека - Антон Некрасов, Ольга Шнитко и Марина Прошлакова. Актеры пензенского кукольного театра в этот раз остались без личных наград.

«Не обидно, потому что там были очень достойные работы. Казань хорошо показалась, им дали за актерский ансамбль диплом. Были четыре актерские номинации», - отметила Ольга Прошлакова.

Свое мастерство управления марионетками на фестивале продемонстрировал 21 творческий коллектив из России и стран ближнего зарубежья.

Именно иностранцы забрали Гран-при «Белгородской забавы». Постановку итальянского театра «Танец на ниточках» признали лучшей.

В этом году пензенская труппа побывает еще на нескольких конкурсах. Ближайший из них - «Александровский сад» - пройдет в конце октября в Ульяновске. Там артисты «Кукольного дома» представят спектакль «Медведь» по мотивам произведения Антона Павловича Чехова.

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