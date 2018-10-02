Артисты Губернаторской симфонической капеллы впервые вышли на большую сцену после летних каникул. В Международный день музыки открылся новый творческий сезон. В филармонии артисты представили праздничную программу.
В нее вошли произведения разных европейских композиторов, редко исполняемые в России.
«Рады нести людям высокое искусство, чтобы росла духовная культура нашего города, нашей губернии. Вот это - главное, потому что это культурная безопасность нашей страны», - подчеркнул заслуженный деятель искусств России Владимир Каширский.
Полную версию концерта Губернаторской симфонической капеллы можно будет увидеть на 11 канале в ближайшее время.
ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ
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