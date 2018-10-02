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Культура | В филармонии выступила Губернаторская симфоническая капелла

02.10.2018|16:41
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Артисты Губернаторской симфонической капеллы впервые вышли на большую сцену после летних каникул. В Международный день музыки открылся новый творческий сезон. В филармонии артисты представили праздничную программу.

В нее вошли произведения разных европейских композиторов, редко исполняемые в России.

«Рады нести людям высокое искусство, чтобы росла духовная культура нашего города, нашей губернии. Вот это - главное, потому что это культурная безопасность нашей страны», - подчеркнул заслуженный деятель искусств России Владимир Каширский.

Полную версию концерта Губернаторской симфонической капеллы можно будет увидеть на 11 канале в ближайшее время.

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Гость|02.10.2018 19:57|

ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

ОФИГЕТЬ,80 С ЛИШНИМ ТРУТНЕЙ,ПРИСЕВШИХ НА ШЕЮ НАРОДА, ДАЛИ КОНЦЕРТ.ЕСЛИ БЫ НАРОД ПОНИМАЛ,ЧТО ЭТОТ КРУЖОК СЛОПЫВАЕТ ТОЛЬКО НА ЗАРПЛАТАХ ПОД ПОЛТОРА ЛЯМА ИЗ НАШЕГО КОШЕЛЬКА В МЕСЯЦ,И ЭТИ ДЕНЬГИ МОЖНО БЫЛО БЫ ПУСТИТЬ НА БЕСПЛАТНЫЕ,ДЕТСКИЕ,ДВОРОВЫЕ СЕКЦИИ,ТО ОН БЫ С НИХ СПРОСИЛ ПО ВСЕЙ СТРОГОСТИ.

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