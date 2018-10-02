02.10.2018 | 16:41

Артисты Губернаторской симфонической капеллы впервые вышли на большую сцену после летних каникул. В Международный день музыки открылся новый творческий сезон. В филармонии артисты представили праздничную программу.

В нее вошли произведения разных европейских композиторов, редко исполняемые в России.

«Рады нести людям высокое искусство, чтобы росла духовная культура нашего города, нашей губернии. Вот это - главное, потому что это культурная безопасность нашей страны», - подчеркнул заслуженный деятель искусств России Владимир Каширский.

Полную версию концерта Губернаторской симфонической капеллы можно будет увидеть на 11 канале в ближайшее время.