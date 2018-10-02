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Культура | Пензенский бард Владимир Медведев отметил 60-летие

02.10.2018|15:15
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Музыкант, преподаватель, участник и лауреат многочисленных фестивалей авторской песни, виртуоз - это все о Владимире Медведеве.

Поздравить его приехали друзья из разных уголков страны. Со многими он когда-то начинал творческий пусть в клубе «Менестрели». Дороги разошлись, но дружба преодолевает расстояние.

«Володькин юбилей! Как тут можно оказаться в стороне? Можно сказать, все бросил и приехал», - поделился бард Сергей Гринберг (г. Москва).

Годы промелькнули, иной раз себя не узнаешь в зеркале, отметил герой праздника. Творчество стало другим, в нем меньше мажорных нот, но в этот день ему хотелось вернуться к прошлому, соединившему его с друзьями.

«Сегодня будет очень много старых песен, которым более 30 лет даже. Я сам их с удовольствием пою, потому что я там был другой», - рассказал Владимир Медведев.

«Юбилейное танго» - концерт в честь героя дня. Ему в киноконцертном зале «Октябрь» дарили свое творчество известные пензенские барды.

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