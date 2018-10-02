Музыкант, преподаватель, участник и лауреат многочисленных фестивалей авторской песни, виртуоз - это все о Владимире Медведеве.
Поздравить его приехали друзья из разных уголков страны. Со многими он когда-то начинал творческий пусть в клубе «Менестрели». Дороги разошлись, но дружба преодолевает расстояние.
«Володькин юбилей! Как тут можно оказаться в стороне? Можно сказать, все бросил и приехал», - поделился бард Сергей Гринберг (г. Москва).
Годы промелькнули, иной раз себя не узнаешь в зеркале, отметил герой праздника. Творчество стало другим, в нем меньше мажорных нот, но в этот день ему хотелось вернуться к прошлому, соединившему его с друзьями.
«Сегодня будет очень много старых песен, которым более 30 лет даже. Я сам их с удовольствием пою, потому что я там был другой», - рассказал Владимир Медведев.
«Юбилейное танго» - концерт в честь героя дня. Ему в киноконцертном зале «Октябрь» дарили свое творчество известные пензенские барды.