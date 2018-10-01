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Культура | В пензенской филармонии представили программу в честь открытия сезона

01.10.2018|14:47
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В областной филармонии в честь открытия нового концертного сезона местной публике представили программу «Пензенская танцплощадка - Верим! Надеемся! Любим!».

Ее называют «дитя ХХ века»: танцплощадка для многих сидевших в зрительном зале - это встреча с молодостью.

В праздничной программе, которая длилась полтора часа, приняли участие практически все солисты и творческие коллективы «Пензаконцерта».

Полную версию концерта «Пензенская танцплощадка - Верим! Надеемся! Любим!» можно посмотреть на 11 канале 14 октября в 19:45.

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