01.10.2018 | 14:47

В областной филармонии в честь открытия нового концертного сезона местной публике представили программу «Пензенская танцплощадка - Верим! Надеемся! Любим!».

Ее называют «дитя ХХ века»: танцплощадка для многих сидевших в зрительном зале - это встреча с молодостью.

В праздничной программе, которая длилась полтора часа, приняли участие практически все солисты и творческие коллективы «Пензаконцерта».

Полную версию концерта «Пензенская танцплощадка - Верим! Надеемся! Любим!» можно посмотреть на 11 канале 14 октября в 19:45.