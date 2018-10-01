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Культура | В гала-концерте фестиваля «Сурская гармонь» выступили лучшие исполнители

01.10.2018|14:21
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Гармонь, пожалуй, самый любимый и популярный народный музыкальный инструмент, наряду с балалайкой это один из символов русской культуры. А потому и отношение к ней всегда было особое.

«В каждой деревне раньше обязательно был гармонист, это был главный человек на селе, потому что без него не обходился ни один праздник. Нам хотелось бы эти традиции сохранить. Чтобы гармонь играла, чтобы русская песня лилась», - высказала свои пожелания министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова.

На фонтанной площади Города Спутника выступили участники гала-концерта первого регионального фестиваля «Сурская гармонь». Это победители районных этапов.

«Если когда не в настроении - песни лирические поем», - признался Николай Астаев. А веселые песни, по мнению гармониста, помогают душе распахнуться.

В гала-концерте фестиваля «Сурская гармонь» приняли участие около 40 исполнителей. Всем были вручены дипломы лауреатов и памятные подарки.

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