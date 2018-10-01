01.10.2018 | 11:34

В Пензе завершен ремонт в Музее одной картины им. Г. В. Мясникова. Со вторника, 2 октября, в нем возобновят показы картины И. К. Макарова «Девочки-сестры» в сопровождении фильма «Портрета милые черты». Об этом сообщает портал «Музеи Пензенской области».

Во время ремонтных работ полотно «Девочки-сестры» демонстрировалось в картинной галерее имени К. А. Савицкого. Оно уже покинуло Зеленый зал галереи и отправилось в обновленный Музей одной картины, где проведет чуть более полутора месяцев. А 22 ноября там представят «Портрет священника Петрова» кисти Ильи Репина.

«Проект будет одним из самых ярких за последнее время. К ноябрю мы проведем легкую реставрацию: там есть на портрете кое-какие моменты, которые надо подреставрировать», - рассказал ранее директор картинной галереи Кирилл Застрожный.

Посетителям расскажут не только об истории создания полотна, но и о связи с Пензенской землей как самого Репина, так и человека, с которого он рисовал знаменитый портрет.