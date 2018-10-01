01.10.2018 | 16:12

Пензенский областной музей народного творчества ждет серьезная реконструкция. Об этом в понедельник, 1 октября, шла речь на встрече губернатора Ивана Белозерцева с коллективом учреждения культуры.

Глава региона, осмотрев территорию музея, обратил внимание на то, что она требует благоустройства. С каждым годом посещаемость растет, сюда приезжают экскурсанты из различных районов области, поэтому требуются удобные подъездные пути и парковка для автобусов. А в центре усадьбы на месте круглой клумбы был бы очень уместен фонтан.

«Здесь можно сделать великолепную площадку для отдыха, которая станет местом притяжения пензенцев и гостей города», - считает губернатор.

На разработку проектно-сметной документации в бюджете заложено 3,5 млн рублей. До 20 декабря текущего года она должна быть готова, а в 2019-м начнется сама реконструкция. Проводить ее будет организация, выигравшая торги и имеющая лицензию на данный вид работ с историческими объектами.

«Это уникальное здание, подобного нет на территории Пензенской области. Когда-то здесь был барский дом, в советское время - Дом малютки, во время войны - госпиталь», - рассказал зампред правительства Олег Ягов.

За время его существования в музее ни разу не проводился капитальный ремонт.

Иван Белозерцев обратил внимание на скромное строение в глубине двора. Как оказалось, в старину там был амбар, а в советское время - гараж. Губернатор попросил подумать, каким образом можно было бы реконструировать этот объект, чтобы использовать его с пользой для музея.

Затем глава региона осмотрел экспозицию и предложил заранее учесть возможность впоследствии ежегодно выделять бюджетные средства на пополнение коллекции произведениями современных умельцев.

«Реконструкция будет проведена обязательно. А пока подумайте, куда на это время перевести экспозицию. Например, в Губернаторский дом», - порекомендовал он сотрудникам музея.