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Культура | Музей народного творчества планируют реконструировать в 2019 году

01.10.2018|18:21
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Объект культурного наследия России, бывшая усадьба лесопромышленника Тюрина, требует срочного ремонта. И снаружи, и внутри. Строителей здесь не видели с момента открытия экспозиции, а было это в 1975 году.

По словам губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, посетившего музей народного творчества, сколько бы ни стоила реконструкция, в следующем году он обязательно будет приведен в порядок.

Далее губернатор направился осматривать другой объект - «Кукольный дом», в нем тоже без ремонта не обойтись, и он должен быть специфическим.

Что же касается дальнейшей судьбы «Кукольного дома», то есть два варианта развития событий.

«Если объем финансовых средств будет очень серьезный, 200-300 миллионов, то можно пойти по пути реконструкции. Если объем финансовых средств по реконструкции по федеральной программе на 2019 год будет небольшим, то, я думаю, нет смысла заниматься реконструкцией, нужно готовить проект нового кукольного театра», - высказал свое мнение губернатор.

Также обязательно будет изучен опыт других регионов, где в последнее время были построены подобные учреждения культуры.

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Гость|01.10.2018 19:14|

Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- http://tok.pw/domapres

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