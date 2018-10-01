01.10.2018 | 18:21

Объект культурного наследия России, бывшая усадьба лесопромышленника Тюрина, требует срочного ремонта. И снаружи, и внутри. Строителей здесь не видели с момента открытия экспозиции, а было это в 1975 году.

По словам губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, посетившего музей народного творчества, сколько бы ни стоила реконструкция, в следующем году он обязательно будет приведен в порядок.

Далее губернатор направился осматривать другой объект - «Кукольный дом», в нем тоже без ремонта не обойтись, и он должен быть специфическим.

Что же касается дальнейшей судьбы «Кукольного дома», то есть два варианта развития событий.

«Если объем финансовых средств будет очень серьезный, 200-300 миллионов, то можно пойти по пути реконструкции. Если объем финансовых средств по реконструкции по федеральной программе на 2019 год будет небольшим, то, я думаю, нет смысла заниматься реконструкцией, нужно готовить проект нового кукольного театра», - высказал свое мнение губернатор.

Также обязательно будет изучен опыт других регионов, где в последнее время были построены подобные учреждения культуры.