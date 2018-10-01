Объект культурного наследия России, бывшая усадьба лесопромышленника Тюрина, требует срочного ремонта. И снаружи, и внутри. Строителей здесь не видели с момента открытия экспозиции, а было это в 1975 году.
По словам губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, посетившего музей народного творчества, сколько бы ни стоила реконструкция, в следующем году он обязательно будет приведен в порядок.
Далее губернатор направился осматривать другой объект - «Кукольный дом», в нем тоже без ремонта не обойтись, и он должен быть специфическим.
Что же касается дальнейшей судьбы «Кукольного дома», то есть два варианта развития событий.
«Если объем финансовых средств будет очень серьезный, 200-300 миллионов, то можно пойти по пути реконструкции. Если объем финансовых средств по реконструкции по федеральной программе на 2019 год будет небольшим, то, я думаю, нет смысла заниматься реконструкцией, нужно готовить проект нового кукольного театра», - высказал свое мнение губернатор.
Также обязательно будет изучен опыт других регионов, где в последнее время были построены подобные учреждения культуры.
Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ----
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