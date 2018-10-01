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Культура | Для пенсионеров Пензенской области устроили бал

01.10.2018|14:33
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Вечерние платья в пол, сверкающие украшения, праздничные прически. На бал пригласили пенсионеров из всех районов Пензенской области.

«Не хватает кавалеров, вот я и попросила военное училище, чтобы нам дали молодых людей, которые уже сознательно относятся к старшему поколению», - поделилась председатель регионального отделения Союза пенсионеров России Екатерина Баннова.

В фойе киноконцертного зала «Пенза» кружились пары в ритме вальса. Традиционный бал по случаю Дня пожилого человека собрал около двухсот жителей Сурского края, вышедших на заслуженный отдых, но не намеренных сидеть без дела.

«Это такая радость, вы не представляете. Живем мы на периферии, я из Никольска, у нас там есть ветеранские организации, мы, конечно, собираемся. Но это вот для нас праздник из праздников», - заметила пенсионерка Светлана Бернэ.

В этом году губернаторский бал для представителей старшего поколения прошел в Пензе в пятый раз.

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