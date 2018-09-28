28.09.2018 | 14:03

Бурными аплодисментами пензенцы встретили французскую органистку польского происхождения Лидию Ксяшкевич. Профессор консерватории и высшей академии музыки в Страсбурге, лауреат международных конкурсов посетила Пензу не впервые.

В этот раз знаменитая исполнительница представила новую программу, в которой соединила классические произведения и современные, в том числе композиции из фильмов «Звездные войны», «Вестсайдская история».

«Я начинала обучение с классической музыки, а затем мне стали интересны другие направления - джаз, фолк. Мир музыки очень большой, и было бы жалко оставаться в каком-то узком направлении. Думаю, зрителям будет приятно услышать знакомые ноты в таком исполнении», - поделилась Лидия Ксяшкевич.

Своим мастерством она покоряла публику в Италии, Нидерландах, Австрии, Польше, Германии и многих других странах.

Лидия Ксяшкевич в своем творчестве планирует продолжить сочетать классику и другие направления, поскольку уверена: не реализовано еще много задумок.

«Я хочу открыть миру современную французскую музыку. Над этим я буду работать в следующем году, хочу выпустить компакт-диск с романтической музыкой. И в планах - еще один альбом с малознакомыми произведениями Шопена», - добавила органистка.

В России Лидия Ксяшкевич даст концерты еще в нескольких городах. После Пензы она выступит в Ульяновске, Казани, Челябинске и Москве.