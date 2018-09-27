27.09.2018 | 17:57

Прошла генеральная репетиция концерта, которым филармония откроет свой новый сезон. Первой после летних каникул масштабное выступление покажет Губернаторская симфоническая капелла под руководством Владимира Каширского.

«Очень хорошие программы. Хотим показать все наши возможности. В первом отделении прозвучит симфония Рихарда Вагнера, во втором - хоровые произведения Верди, Генделя», - анонсировал заслуженный деятель искусств России Владимир Каширский.

Большинство произведений - классика, знакомая пензенцам. А вот среди участников Губернаторской капеллы много новичков. Так сложилось, что именно в этом сезоне настало время заменить ветеранов молодежью.

Артем Баурин вспомнил волнующий момент кастинга в хор. Петь пришлось перед самим Каширским.

«Было страшно. Он просил спеть «Подмосковные вечера», но, так как я ее в принципе никогда не пел, я исполнил то, что знал и давно пел. Он сказал: «Да, я возьму тебя», - рассказал новый солист капеллы.

По традиции артисты откроют сезон в День музыки - 1 октября.