Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|27 сен 2018|20:36
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+5oC
+7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+6oC
+15oC
Завтра | Облачно |
  77.04  |  $  65.84

Культура | Победители фестиваля «Фейерверк идей» будут отмечены в календаре событий

27.09.2018|17:22
Печать

«Фейерверк идей» - так назвали фестиваль, на который представили целый ряд проектов, касающихся событийного туризма.

Разработки касались проведения в регионе новых мероприятий или внесения «изюминок» в уже существующие - все для того, чтобы привлечь гостей в Пензенскую область в 2019 году.

В Губернаторском доме прошел заключительный этап конкурса, где определили, какие идеи достойны поддержки и продвижения.

Историко-культурный фестиваль «ДаншиноФест» был одним из претендентов на победу. Среди других идей - конные соревнования в Нижнем Ломове и обновленный Купринский праздник.

«Основным призом является не диплом, не почтение публики, а полный разворот в календаре событий, который будет по итогам фестиваля изготовлен. Будет напечатан красивый, большим тиражом буклет, где три первые работы получат полный разворот, десять лучших получат по полразворота», - сообщил начальник отдела министерства культуры и туризма области Алексей Уколов.

Календарь с рассказом о самых ярких праздниках, проходящих на территории Пензенской области, должен выйти уже в этом году.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!