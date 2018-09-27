27.09.2018 | 17:22

«Фейерверк идей» - так назвали фестиваль, на который представили целый ряд проектов, касающихся событийного туризма.

Разработки касались проведения в регионе новых мероприятий или внесения «изюминок» в уже существующие - все для того, чтобы привлечь гостей в Пензенскую область в 2019 году.

В Губернаторском доме прошел заключительный этап конкурса, где определили, какие идеи достойны поддержки и продвижения.

Историко-культурный фестиваль «ДаншиноФест» был одним из претендентов на победу. Среди других идей - конные соревнования в Нижнем Ломове и обновленный Купринский праздник.

«Основным призом является не диплом, не почтение публики, а полный разворот в календаре событий, который будет по итогам фестиваля изготовлен. Будет напечатан красивый, большим тиражом буклет, где три первые работы получат полный разворот, десять лучших получат по полразворота», - сообщил начальник отдела министерства культуры и туризма области Алексей Уколов.

Календарь с рассказом о самых ярких праздниках, проходящих на территории Пензенской области, должен выйти уже в этом году.