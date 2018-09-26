26.09.2018 | 15:59

Новый электронный музей рассказывает о достижениях промышленности Пензенской области. При помощи компьютерной мыши можно посетить 11 залов. Уникальность электронного музея в том, что он доступен абсолютно всем и половина материалов раньше никогда и нигде не публиковались.

«О достижениях промышленности всегда говорили мало. В советское время это аргументировалось вопросами режимного характера, секретности данных. Во время перестройки об этом не говорили, так как не это было актуально, а проблема выживания», - рассказал создатель виртуального музея промышленности Пензенской области Александр Акимов.

Выросло целое поколение пензенцев, которое мало что слышало о пензенской промышленности. А ведь есть чем гордиться.

«Изделия, которые производились нашими с вами родителями, дедушками, бабушками, - от арифмометров до атомной бомбы, от взрывателей пороховых трубок в начале прошлого века до системы управления боем», - отметил президент Ассоциации промышленников Пензенской области Олег Шаповал.

Экскурсия по виртуальному музею пензенской промышленности может длиться часами. Здесь предоставлена информация об уникальных изделиях, фото- и видео материалы, рассказы о событиях, мемуары - вся технологическая история региона и его настоящее.

«Предприятий здесь 56, не считая флагманов. Каждое предприятие связано с продукцией, которую оно выпускало (здесь 482 изделия), и с людьми, работающими на этих предприятиях (описано 513 человек). Все это проиллюстрировано, в музее сегодня 2 303 фотографии», - добавил Александр Акимов.

Проект будет распространен на электронных носителях и представлен в информационных киосках библиотеки имени М. Ю. Лермонтова и краеведческого музея.