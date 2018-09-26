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Культура | В Пензе создали виртуальный музей промышленности

26.09.2018|15:59
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Новый электронный музей рассказывает о достижениях промышленности Пензенской области. При помощи компьютерной мыши можно посетить 11 залов. Уникальность электронного музея в том, что он доступен абсолютно всем и половина материалов раньше никогда и нигде не публиковались.

«О достижениях промышленности всегда говорили мало. В советское время это аргументировалось вопросами режимного характера, секретности данных. Во время перестройки об этом не говорили, так как не это было актуально, а проблема выживания», - рассказал создатель виртуального музея промышленности Пензенской области Александр Акимов.

Выросло целое поколение пензенцев, которое мало что слышало о пензенской промышленности. А ведь есть чем гордиться.

«Изделия, которые производились нашими с вами родителями, дедушками, бабушками, - от арифмометров до атомной бомбы, от взрывателей пороховых трубок в начале прошлого века до системы управления боем», - отметил президент Ассоциации промышленников Пензенской области Олег Шаповал.

Экскурсия по виртуальному музею пензенской промышленности может длиться часами. Здесь предоставлена информация об уникальных изделиях, фото- и видео материалы, рассказы о событиях, мемуары - вся технологическая история региона и его настоящее.

«Предприятий здесь 56, не считая флагманов. Каждое предприятие связано с продукцией, которую оно выпускало (здесь 482 изделия), и с людьми, работающими на этих предприятиях (описано 513 человек). Все это проиллюстрировано, в музее сегодня 2 303 фотографии», - добавил Александр Акимов.

Проект будет распространен на электронных носителях и представлен в информационных киосках библиотеки имени М. Ю. Лермонтова и краеведческого музея.

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Гость|26.09.2018 19:48|

Музей создан в укор текущему состоянию дел в Пензенской области! Была промышленность?! Что осталось от этой промышленности? Поподробней, пожалуйста! Не принято освещать эту сторону вопроса! Стесняемся? Нам БЫЛО, чем гордиться!

Леонард Кудасов (гость)|26.09.2018 19:53|

Теперь и музей и промышленность виртуальные . Кремлядь уничитожил более 35000 крупных предприятий и предприятий - гигантов .

Гость|26.09.2018 21:35|

вот так вот при плохом СССР жили а сейчас что ?? только разрушать пустоголовые могут ,заклинило их на их же карманах мородеры

Гость|26.09.2018 21:36|

придет время создадут музей упырям типа в свердловске - музей алкашу и предателю от продолжателей его дела

Гость|26.09.2018 21:41|

Да-да, актуально. Пензенской промышленности место теперь только в музее. На кладбище отправила эта власть почти всю промышленность области и города.

Теперь место нужно освятить и храмик воздвигнуть. Будем божкам разным поклоняться.

Гость|26.09.2018 21:44|

Правильно! Промышленности нет! Ну хоть виртуальный музей.

Имя: Гость
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