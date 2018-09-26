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Культура | Пензенская писательница представила публике свою вторую книгу

26.09.2018|16:37
Печать

В Центре хоровой и вокальной культуры пензенский автор Лариса Комлева презентовала свою повесть «Идущие сквозь века». В книге полторы сотни страниц, тираж - 200 экземпляров.

«Немножко она фэнтези, но основана на легенде, на семейном предании, согласно которому в давности молодая юная красавица-полячка натворила много нехороших дел, пало проклятие на нее и ее род, а потом описаны судьбы всех женщин рода», - рассказала автор книги Лариса Комлева.

Лариса Комлева по профессии врач и лечит людей уже почти 40 лет, а творчеством занимается для души еще со школьных времен.

«Моя книга своего читателя уже нашла. Еще во время печати ее забрали в Ульяновске, а часть забрали мои друзья в Норвегии и Германии», - добавила автор.

«Если так посмотреть, среди известных писателей и поэтов очень мало именно литераторов. Или архитекторы, или медики, и это только украшает жизнь», - отметила член Союза писателей России Лариса Яшина.

«Идущие сквозь века» - вторая книга пензенской писательницы. Первый сборник, в которые вошли стихи и проза, Лариса Комлева представила год назад.

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Гость|26.09.2018 19:44|

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