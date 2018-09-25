25.09.2018 | 15:39

В Центре русской хоровой и вокальной культуры прошел второй этап III Открытого городского фестиваля самодеятельного творчества пожилых людей «Мои года - мое богатство».

На первом этапе фестиваля ветераны читали стихи, теперь исполнили песни. Всего приехало 26 коллективов.

«В этом году - столетие комсомола, поэтому тематику взяли тех времен, те песни, которые близки нам по душе. Зал будет подпевать обязательно, потому что это все наши песни, мы на этих песнях росли», - рассказала председатель культурно-массовой комиссии городского совета ветеранов Галина Устинова.

В фестивале приняли участие ансамбли, трио, дуэты и солисты.

Гала-концерт фестиваля пройдет 3 октября в Центре русской хоровой и вокальной культуры.