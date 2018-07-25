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Культура | В «Тарханах» проведут день памяти Михаила Лермонтова

25.07.2018|15:38
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В пятницу, 27 июля, в годовщину смерти Михаила Лермонтова, в музее-заповеднике «Тарханы» пройдет день памяти поэта.

В 11:00 состоится панихида в церкви Михаила Архистратига, в 11:30 - возложение цветов на могилу Михаила Лермонтова, в 11:45 - митинг у памятника поэту на усадьбе, в 12:00 - церковные песнопения на усадьбе, сообщается на сайте музея-заповедника.

С 12:20 до 14:00 будут организованы театрализованная экскурсия «Тут был я счастлив...», чтение стихов у памятника поэту и лекция «Дуэль и смерть М. Ю. Лермонтова» (в административном здании).

Кроме того, с 9:30 до 11:30 проведут мастер-класс «Букет поэту».

Михаил Лермонтов был убит на дуэли Николаем Мартыновым 27 июля 1841 года. Его похоронили на городском кладбище в Пятигорске. Позднее гроб с телом Лермонтова был перевезен в Тарханы и погребен в семейном склепе Арсеньевых.

Источник — фото tarhany.ru
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Гость|25.07.2018 16:31|

Везде попы.

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