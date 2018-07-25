25.07.2018 | 15:38

В пятницу, 27 июля, в годовщину смерти Михаила Лермонтова, в музее-заповеднике «Тарханы» пройдет день памяти поэта.

В 11:00 состоится панихида в церкви Михаила Архистратига, в 11:30 - возложение цветов на могилу Михаила Лермонтова, в 11:45 - митинг у памятника поэту на усадьбе, в 12:00 - церковные песнопения на усадьбе, сообщается на сайте музея-заповедника.

С 12:20 до 14:00 будут организованы театрализованная экскурсия «Тут был я счастлив...», чтение стихов у памятника поэту и лекция «Дуэль и смерть М. Ю. Лермонтова» (в административном здании).

Кроме того, с 9:30 до 11:30 проведут мастер-класс «Букет поэту».

Михаил Лермонтов был убит на дуэли Николаем Мартыновым 27 июля 1841 года. Его похоронили на городском кладбище в Пятигорске. Позднее гроб с телом Лермонтова был перевезен в Тарханы и погребен в семейном склепе Арсеньевых.