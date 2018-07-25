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Культура | В Литературном музее прошла презентация книги «Письма разлуки»

25.07.2018|16:29
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С личной перепиской двух любящих друг друга пензенцев теперь могут познакомиться все желающие. Достаточно открыть книгу в яркой обложке, а там - рассказ о трудностях, с которыми приходилось сталкиваться молодым людям в 50-е годы прошлого века, и просто много нежных слов. Они звучали в Литературном музее на презентации книги Марии Савиной «Письма разлуки».

Автор - вдова известного пензенского писателя и краеведа Олега Савина. Он скончался несколько лет назад. В июле 2018-го Олег Михайлович отметил бы 85-летие. К этой дате Мария Леонидовна и решила издать свою переписку с мужем.

Послания относятся к тому времени, когда Савина призвали в армию и молодожены сильно скучали друг по другу.

«Он сказал: «Ты эти письма сохрани, потому что это - энциклопедия солдатской жизни, а когда я приду из армии, я издам книжку и назову ее «Письма разлуки». Но, конечно, когда он пришел из армии - в советские годы, кто бы издавал какую-то личную книгу?» - рассказала Мария Леонидовна.

Со своим знаменитым мужем она прожила 55 лет 6 месяцев и 2 дня. Книгу «Письма разлуки» Мария Леонидовна издала на личные деньги, получилось всего 60 экземпляров. Они не продаются - вдова известного земляка будет дарить их друзьям и знакомым.

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