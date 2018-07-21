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Культура | В Пензе самарский рок-бард Сергей Снеговский дал камерный концерт

21.07.2018|16:07
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В пензенском арт-пространстве прошел рок-концерт, на котором в камерной обстановке свой новый акустический альбом представил самарский музыкант Сергей Снеговский. На полу сидели люди, предпочитающие не сладкую сытую жизнь, а мучительный поиск себя в этом несовершенном мире.

В новом проекте Снега, так еще зовут рок-барда, не только собственные песни.

«На стихи Сергея Александровича Есенина у меня порядка 25 сейчас треков. Я считаю его самым великим русским потом», - рассказал музыкант.

Сергей Снеговский в основном ведет бродячий образ жизни - в хорошем смысле слова: что ни уик-энд, то он едет в какой-нибудь город, где его ждут.

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