21.07.2018 | 16:07

В пензенском арт-пространстве прошел рок-концерт, на котором в камерной обстановке свой новый акустический альбом представил самарский музыкант Сергей Снеговский. На полу сидели люди, предпочитающие не сладкую сытую жизнь, а мучительный поиск себя в этом несовершенном мире.

В новом проекте Снега, так еще зовут рок-барда, не только собственные песни.

«На стихи Сергея Александровича Есенина у меня порядка 25 сейчас треков. Я считаю его самым великим русским потом», - рассказал музыкант.

Сергей Снеговский в основном ведет бродячий образ жизни - в хорошем смысле слова: что ни уик-энд, то он едет в какой-нибудь город, где его ждут.