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Культура | В Пензе прошел гала-концерт фестивалей «Здравствуй, мир!» и «Танцующая школа»

18.05.2018|17:35
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На сцене Дома детского и юношеского творчества состоялся праздник хореографического искусства. Здесь собрались самые яркие представители двух фестивалей - «Здравствуй, мир!» и «Танцующая школа». Школьников региона объединил один большой гала-концерт.

«С нашим коллективом мы будем представлять танец «Майский вальс». Мы танцуем парами «мальчик-девочка», этот танец ассоциируется с послевоенным временем, когда девушки встречали своих молодых кавалеров», - рассказала участница проекта «Танцующая школа» Ульяна Гучева.

Этому большому празднику предшествовала колоссальная работа танцоров. В течение двух лет они принимали участие в школьных, районных, зональных этапах фестивалей. В конкурсах были задействованы около 73 тысяч человек.

«Здравствуй, мир!» - это, скажем так, профессиональный конкурс, потому что в нем были задействованы ребята из хореографических коллективов, которые занимаются в домах творчества или в центрах детского творчества. Региональный проект «Танцующая школа» проходит с 2009 года, и он направлен, наверное, больше на развитие отношений между мальчиками и девочками, на развитие сценической культуры, на развитие общей культуры танца, чтобы дети научились двигаться», - отметила старший методист Центра развития творчества детей и юношества Алена Жукова.

По итогам гала-концерта определились дипломанты и лауреаты творческих проектов. Всего отметили более 500 танцоров.

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