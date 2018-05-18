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Культура | Пензенцев приглашают в драмтеатр на благотворительный спектакль

18.05.2018|10:07
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31 мая в Пензе на сцене драматического театра состоится очередной благотворительный спектакль. Известные люди города и области выйдут на сцену, чтобы сыграть в постановке по пьесе Александра Гладкова «Давным-давно».

В мероприятии задействованы представители власти и бизнеса, журналисты, депутаты, общественные деятели. В качестве режиссера выступил Владимир Карпов.

Билеты на спектакль стоят от 500 до 2 500 рублей. Приобрести их можно в кассах драмтеатра и у распространителей. Все собранные средства будут направлены на поддержку инклюзивного образования детей с расстройством аутистического спектра.

В 2013 году спектакль «До третьих петухов» собрал более 1 млн рублей, деньги пошли на долгосрочную помощь детским отделениям больниц Пензенской области.

В 2014-м после благотворительной постановки «Мертвые души» была оказана помощь фонду «Рука помощи бездомным животным».

В 2015-м средства от продажи билетов направили на возведение архитектурно-скульптурного ансамбля, посященного писателю Александру Куприну в Наровчате, напомнила продюсер события Марина Тарасова.

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Гость|18.05.2018 10:59|

penzainform.ru писал(a):

В 2015-м средства от продажи билетов направили на возведение архитектурно-скульптурного ансамбля, посященного писателю Александру Куприну в Наровчате,
а в этом годе средства пойдут на плиточку для храмика?

Гость|18.05.2018 11:00|

penzainform.ru писал(a):

Билеты на спектакль стоят от 500 до 2 500 рублей
это еще и за деньги ???

Имя: Гость
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