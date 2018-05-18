18.05.2018 | 10:07

31 мая в Пензе на сцене драматического театра состоится очередной благотворительный спектакль. Известные люди города и области выйдут на сцену, чтобы сыграть в постановке по пьесе Александра Гладкова «Давным-давно».

В мероприятии задействованы представители власти и бизнеса, журналисты, депутаты, общественные деятели. В качестве режиссера выступил Владимир Карпов.

Билеты на спектакль стоят от 500 до 2 500 рублей. Приобрести их можно в кассах драмтеатра и у распространителей. Все собранные средства будут направлены на поддержку инклюзивного образования детей с расстройством аутистического спектра.

В 2013 году спектакль «До третьих петухов» собрал более 1 млн рублей, деньги пошли на долгосрочную помощь детским отделениям больниц Пензенской области.

В 2014-м после благотворительной постановки «Мертвые души» была оказана помощь фонду «Рука помощи бездомным животным».

В 2015-м средства от продажи билетов направили на возведение архитектурно-скульптурного ансамбля, посященного писателю Александру Куприну в Наровчате, напомнила продюсер события Марина Тарасова.