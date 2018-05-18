18.05.2018 | 17:23

Русские взяли Будапешт - его жителей покорило творчество пензенских исполнителей. Марта Серебрякова и ансамбль народных инструментов «Губерния» были приглашены на праздничный концерт, посвященный Дню Победы. Они выступили в Российском культурном центре, который находится в венгерской столице.

«Среди зрителей присутствовали и наши ветераны, и жители города, поэтому публика была интернациональная. Мы друг друга понимали, самое главное - нас поддерживали, мы получали ответ, мы видели светящиеся и горящие глаза зрителей», - рассказала певица.

«Люди действительно очень тепло реагировали на песни, которые мы показывали. Нам подпевали на военных песнях. Например, когда мы исполняли нашу знаменитую «Катюшу» - зал знал ее наизусть, и получился такой один большой хор: мы исполнили ее в едином порыве», - отметил художественный руководитель ансамбля народных инструментов «Губерния» Эдуард Пятунин.

За четыре дня пребывания в Будапеште пензенцы заметили, насколько уважительно венгры относятся к россиянам. Особенно к памяти советских воинов-освободителей.