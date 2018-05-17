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Культура | В Губернаторском доме открылась выставка работ воспитанников детдомов

17.05.2018|13:08
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В среду, 16 мая, в Губернаторском доме начала работать выставка изобразительного и декоративно-прикладного искусства по итогам конкурса «Ковчег сказок - 2018». На ней представлены более 160 работ воспитанников детских домов, школ-интернатов и приютов Пензенской области.

Подобные выставки на базе картинной галереи им. К. А. Савицкого проводятся каждой весной.

«В этом году темой конкурса стали сказки русских и советских писателей ХХ века», - сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Пензенской области.

Участие в конкурсе изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества приняли более 220 ребят. Победителей наградили на открытии выставки.

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